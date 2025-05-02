¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¤Ïº£²ÆÃíÌÜ³ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ØTBR Football¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ëº£²Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¹Ô¤­¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

2022Ç¯1·î¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Á°ÅÄ¤ÏÆ±Ç¯7·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£°µ´¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò³è¤«¤·¤Æ²ÃÆþ°Ê¹ß¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¤Ïº£µ¨¤âÂç³èÌö¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï31»î¹ç¤Ç16¥´¡¼¥ë9¥¢¥·¥¹¥È¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï9»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë¤È°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤ÊÁ°ÅÄ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬¶½Ì£¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤Ë¤Ï¸½ºß¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿Á°ÅÄ¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï°ÜÀÒ¶â2500Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

À¤³¦¤Ç¤â°µ´¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹Á°ÅÄ¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç²¤½£¶þ»Ø¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£