Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç5·î2Æü¡¢3Æü¤Ë°¤ÇÈÍÙ¤ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë3Æü¤ÏÌó6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ë¡Ö¤¾¤á¤­¤Î¥ê¥º¥à¡×¤¬¶Á¤­¤Þ¤¹¡£3Æü¤Î°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÆÁÅç¾¦¶È¹â¹»¡¦°¤ÇÈÍÙ¤êÉô¡×¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢À¤³¦¤Ø¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´ðÁÃ1¡¢¥á¥¤¥ó2¤·¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢´ðÁÃ¤ä¤í¤¦¡×ÆÁÅç¾¦¶È¹â¹»¡¦°¤ÇÈÍÙ¤êÉô¡£3Æü¤ËËüÇî²ñ¾ì¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë°¤ÇÈÍÙ¤ê¤Ë¡¢¹â¹»Ï¢¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¹â¹»Ï¢¤ÏÌÄÌç¹â¹»¤ÈÌ¾À¾¹â¹»¤È¤Î3¹»¹çÆ±