¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î?»°¿¶ÌäÂê?¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤À¤¬¡Ö£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤¬?¤¢¤ëµ¿Ìä?¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò£³ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤ÎÄï¤Ç?ÂçÃ«¥Þ¥Ë¥¢?¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥Ô¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥È¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·²æ