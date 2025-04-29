£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢4·î30Æü¡Ê¿å¡ËÄ«10»þ55Ê¬¤«¤é¡¢´Ú¥É¥é¡ù¡Ö¥«¥ó¥Æ¥¯¡Á±¿Ì¿¤Î°¦¡Á¡×¡Ê ¼ç±é¡§¥Á¥ó¡¦¥»¥è¥ó Á´22ÏÃ¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡ª¡Ö¥Æ¥ìÅì´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á5·î2Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¡¢Âè1ÏÃ¡ÁÂè3ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤³¤Î°¦¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò²±¤¨¤Æ¤ë²¦ÈÞ¤ÎºÂ¤ò½ä¤ê·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ëµÜÄî¥í¥Þ¥ó¥¹»þÂå·à¡ªÁÐ»Ò¤Î»Ð¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¼Ô¤òÁÜ¤·½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡ÈÙãÂò¡Ê¥«