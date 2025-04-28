売れっ子の橋本環奈（26＝写真）も笑えなくなってきたようだ。前期のNHK朝ドラ「おむすび」のヒロインから、立て続けに連ドラ「天久鷹央の推理カルテ」（テレビ朝日系＝火曜夜9時）で主演中だが、イマイチ評判が芳しくない。【もっと読む】永野芽郁と橋本環奈…"元清純派"の2人でダメージが大きいのはどっち？ 二股不倫とパワハラ&キス「天久鷹央――」は知念実希人氏の人気小説が原作で、橋本演じる異色の天才ドクターが《