トランプ政権の発足から、はや３カ月。日米同盟に「不公平」と不満漏らすトランプ。アメリカに「従属」続ける日本が、「代償」として支払うものとは……。『従属の代償日米軍事一体化の真実』の著者であるジャーナリスト・布施祐仁氏と、『永続敗戦論戦後日本の核心』の著者である政治学者・白井聡氏が、「トランプ2.0」下のアメリカ、そして日本のこれからについて語ります。【対談】トランプ政権と対米従属 #3※本記事は、20