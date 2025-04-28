7歳の娘と5歳の息子のママで、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で随時発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。日々の子育てに奮闘しながらも、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。ですが今回は、数年前から、花粉症に悩まされているはなゆいさん自身のエピソードをお伝えします。この時季、くしゃみ、鼻みず、鼻づ