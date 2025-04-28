この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、サブッパ(@sabunositappa)さんの投稿です。皆さんは、最初はかわいいと思えなかったけれど、だんだんとかわいく見えてきた…といった経験はありませんか？サブッパさんは、時々父親からウーパールーパーのイラストが送られてくるそう。父親がむしゃくしゃしたときに送るというクセ強イラストに、だんだんとハマってしまうかも…？