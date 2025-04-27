¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌ¡²è²È¡¦¸¶Å¯É×»á¡Ê63¡Ë¤¬27Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ presents Japan Expo Paris in Osaka 2025¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ä¥Ð¡Ä¡×¸¶Å¯É×»á¤¬¡ØËÌÅÍ¤Î·ý¡Ù¡ß¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤òÉÁ¤¯¢ª´°À®¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î°ì¤Ä¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ê¤Î¡ÖJapan Expo¡×¡Ê»öÌ³¶É¡§SEFA EVENT¡Ë¤òµÕÍ¢Æþ¡£º£²ó¡¢ËüÇî¤òÉñÂæ¤ËÆüËÜ½é