宴席における酒の失敗は、ときに人生をも狂わせる。 商社への転職が決まっていた30代の男性は、入社直前の歓迎会で酔っ払った際の言動を理由に内定を取り消された。 男性は「泥酔状態での発言は理由にならない」と、処分の無効を訴える裁判を提起。そこで垣間見えたのは取り返せないミスの重さと、人を見極める「採用」の難しさであった…。 （※この記事は『まさか私がクビですか?なぜか裁判沙汰になった人たちの告白』（日