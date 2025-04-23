¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ä¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖLulu the Cat¡Ú¥ë¥ë ¥¶ ¥­¥ã¥Ã¥È¡Û¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊìÇ­¤¬»ÒÇ­¤¿¤Á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤­¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Í¡ª¡×¡Ö»ÒÇ­¤¿¤Á¤â¹¬¤»¤½¤¦¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Î°µ¤Ç»ÒÇ­¤¬¡ÄÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊìÇ­¤Î·ã¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ËÉ¬»à¤ÇÂÑ¤¨¤ë»ÒÇ­¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£ÊÂ¤ó¤À5É¤¤Î»ÒÇ­¤¿¤Á¤ò¡¢ÊìÇ­¤Î¡Ö¥ë¥ë¡×¤¬ÃúÇ«¤Ë¥°¥ë¡¼¥ß¥ó