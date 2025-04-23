¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î°ïºà¤ÏÍèµ¨¤â¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ïº£Åß¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿21ºÐMF¥«¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥á¥«¤ÎÇã¼è¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥á¥«¤Ï2021Ç¯7·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤«¤é2000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë