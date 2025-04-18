2025年4月22日(火)、亀田製菓から「亀田の柿の種 ドライ納豆入り」がセブン-イレブン限定で登場します。「つまめる納豆ご飯」とうたわれ、本当につまめる納豆が柿の種に混ざっているというこの商品を一足先に亀田製菓から提供してもらったので、実際に食べてみました。亀田製菓から“つまめる納豆ご飯”が登場！？ 『亀田の柿の種 ドライ納豆入り』 全国のセブン‐イレブンにて新発売 | 亀田製菓株式会社https://www.kamedaseika.c