シェラトングランドホテル広島の「ロビーラウンジ&More by Sheraton」に「抹茶アフタヌーンティー」が登場。新緑の季節に、抹茶やほうじ茶などを使った和のスイーツが楽しめます☆ シェラトングランドホテル広島「ロビーラウンジ&More by Sheraton」抹茶アフタヌーンティー 期間：2025年5月7日（水）〜6月30日（月）まで、1:00 p.m.〜4:30 p.m.に毎日開催場所：ロビー階(L) ロビーラウンジ ＆More b