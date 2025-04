シェラトングランドホテル広島の「ロビーラウンジ&More by Sheraton」に「抹茶アフタヌーンティー」が登場。

新緑の季節に、抹茶やほうじ茶などを使った和のスイーツが楽しめます☆

シェラトングランドホテル広島「ロビーラウンジ&More by Sheraton」抹茶アフタヌーンティー

期間:2025年5月7日(水)〜6月30日(月)まで、1:00 p.m.〜4:30 p.m.に毎日開催

場所:ロビー階(L) ロビーラウンジ &More by Sheraton

予約・問い合わせ:082-262-7173(レストラン予約)、web

シェラトングランドホテル広島のロビー階(L)「ロビーラウンジ&More by Sheraton」に、和のスイーツが楽しめる「抹茶アフタヌーンティー」が登場。

エグゼクティブペストリーシェフ中川 新(なかがわ あらた)プロデュースのもと、季節ごとにテーマを変えて提供するアフタヌーンティーです。

今回は「抹茶」をメインに、宇治や八女、伊勢など厳選した抹茶を贅沢に使った和スイーツが用意されます。

心地よい開放感に溢れ、リラックスできる空間で、優雅なティータイムを過ごせるアフタヌーンティーです☆

Traditional(トラディショナル)

料金:1人 4,700円(税・サ込)

内容:

季節の スイーツ 8種:宇治 抹茶 のチーズケーキ/八女 抹茶 のオペラ/西尾 抹茶 とレモンクリームマカロン/キャラメル宇治 抹茶 サブレ/ 抹茶 マスカルポーネ/ほうじ茶プリンと白玉 伊勢 抹茶 ソース/ 抹茶 バニラフィナンシェ/ 抹茶 のサクリスタンスコーン2種:プルーンとオレンジのスコーン/ 抹茶 ホワイトチョコチップスコーン(季節のフルーツコンポート・クロテッドクリーム・バター付)セイボリー6種:季節のスープ(5月 ヴィシソワーズ/6月 ゴボウの冷製ポタージュ)/エスカルゴのブルギニョン パートフィロ包み/卵とハムのオープンサンド/紅白テリーヌと スモーク サーモン キャビア飾り/ミートパイ/シェラトンオリジナルハムのクロックムッシュ

王道のアフタヌーンティーを楽しめる「Traditional(トラディショナル)」には、名産地の抹茶の味を活かした季節のスイーツが登場。

抹茶の上品な香りと風味を活かした和スイーツで、優雅なティータイムを楽しめます!

季節のスイーツは8種類を用意し、北海道産のチーズと生クリームを使い、なめらかなチーズケーキにほろ苦い宇治抹茶をあわせた「宇治抹茶のチーズケーキ」もそのひとつ。

ほかにも、香り高い八女抹茶とガーナ産チョコレートがマリアージュした「八女抹茶のオペラ」などが登場します。

「キャラメル宇治抹茶サブレ」は、バターたっぷりのサブレにキャラメルと抹茶パウダーがアクセント。

「抹茶のサクリスタン」は、パイに生クリームとカスタードをサンドし、伊勢抹茶と西尾抹茶のブレンドソースが合わせてあります☆

また、旬の食材をふんだんに取り込んだセイボリー6種と、スコーン2種も堪能できます!

お祝いメッセージ付「アニバーサリープレート」

王道アフタヌーンティー「Traditional (トラディショナル)」は、お祝いメッセージが付いた「アニバーサリープレート」への変更が可能(前日まで要予約)。

無料で変更でき、パティシエールが心を込めてメッセージを書いてくれます☆

メッセージは、予約時に好きな内容でオーダーでき、誕生日や記念日などのサプライズ演出にもぴったりです!

Casual(カジュアル)

料金:1人 3,000円(税サ込)

内容:

季節の スイーツ 4種:宇治 抹茶 のチーズケーキ/八女 抹茶 のオペラ/キャラメル宇治 抹茶 サブレ/ 抹茶 マスカルポーネスコーン1種:プルーンとオレンジのスコーン(季節のフルーツコンポート・クロテッドクリーム・バター付)

お気軽にアフタヌーンティーを楽しむなら「Casual(カジュアル)」もおすすめ。

季節のスイーツ4種とスコーン1種が一皿で提供されます☆

新緑の季節に、抹茶やほうじ茶などの和スイーツが楽しめるアフタヌーンティー。

シェラトングランドホテル広島の「抹茶アフタヌーンティー」は、2025年5月7日〜6月30日まで開催です!

