映画『ファーストキス1ST KISS』の「シナリオブック」が異例のベストセラーに！現在公開中の映画『ファーストキス1ST KISS』（配給：東宝）のヒットが続いている。松たか子と松村北斗（SixTONES）が主演・夫婦役を演じる本作では、15年間連れ添った夫を事故で亡くした妻が、あることをきっかけに過去に遡り、夫が亡くなる未来を変えようと奔走する。離婚届を提出する直前まで冷め切った夫婦仲だったが、松たか子扮する硯カンナ