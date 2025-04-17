シドニー・スウィーニー主演映画『Immaculate（原題）』が、『IMMACULATE 聖なる胎動』の邦題で7月18日より新宿武蔵野館ほかにて全国されることが決定した。 参考：『CLOSE クロース』製作陣が再集結大人になった少女の復讐劇『MELT メルト』7月25日公開 本作は、短編『Pink Grapefruit（原題）』がSXSW短編映画部門で審査員賞を受賞したマイケル・モーハン監督が手がけたオカルティックホ