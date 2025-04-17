県内は4月17日も気温が上がりました。徳島市では最高気温が25.6℃と、2025年初めて夏日となりました。4月17日、午後1時半ごろの徳島市のJR徳島駅前には、上着を小脇に抱えて歩く人や、タンクトップで真夏のような格好の人も。4月17日の県内は高気圧に覆われ、広い範囲で晴れて気温が上がりました。最高気温は美馬市穴吹で26.3℃を観測し、6月上旬並みのあたたかさとなりました。徳島市でも25.6℃まで上がり、2025年初めての夏日と