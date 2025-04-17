苦しい戦いが続く横浜FM【写真：Noriko NAGANO】FOOTBALL ZONE

6戦未勝利で降格圏に低迷のJ1横浜F・マリノス 苦悩は続く？

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 横浜F・マリノスは16日、J1リーグ第12節で清水エスパルスと対戦した
  • 後半6分までに2点をリードするも、3失点を喫して痛恨の逆転負け
  • 試合後、監督は1失点後に「受け身になった」と悔恨の一言を放った
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