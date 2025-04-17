16日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−DeNA』で解説を務めた里崎智也氏が、巨人のショート事情について言及した。開幕から10試合は門脇誠がショートでスタメン出場。門脇はヤクルトとの開幕3連戦で4安打するなど打率.400をマークしたが、2日の中日戦から6日の阪神戦にかけて安打がなく下降。泉口が9日のDeNA戦から門脇に代わってショートでスタメン出場すると、同日から6試合連続で安打をマーク。『1番