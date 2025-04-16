LINEヤフー東京都千代田区）が運営する、スマートフォン専用のリサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」が、「好きな丼もの」について調査を実施。その結果を公開しました。調査は2025年3月5日から同月7日、全国の15歳〜69歳男女を対象にインターネットで実施されました。計5254人から有効回答を得ています。全体1位と2位はわずか0.2％差全回答者に「好きな丼ものの種類」を聞くと、最も多かったのが「牛丼」で62.8％でし