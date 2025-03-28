「1番・指名打者」で先発出場【MLB】ドジャース ー タイガース（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われるタイガースとの米国開幕戦に「1番・指名打者」で先発出場する。球場には愛犬・デコピンとともに球場入りした。球団公式X（旧ツイッター）は、「翔平とデコイが到着しました」と写真を公開。大谷は契約を結ぶニューバランスのセットアップを着用し、駐車場ではリー