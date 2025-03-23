SUVだけど新車180万円！トヨタ「ライズ X」新車は購入価格が高いのが悩みどころです。とくに最近ではさまざまな要因から新車価格が高止まりしています。最近ではSUVに人気が集まっていますが、やはりSUVの新車価格は200万円以上の車両がほとんどで、それに頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。そんななか、トヨタのコンパクトSUV「ライズ」の最安グレード「X」は、非常に魅力的な価格で販売されています。国