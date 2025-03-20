3月19日に東京ドームで開催された「MLB開幕東京シリーズ」のロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・カブスの第2戦。大谷翔平が放った今シーズン第1号ホームランが衝撃を与えた。5回表1アウト、ランナーなしの場面。カブス2番手のネイト・ピアソンが5球めに投じた99.1マイル（約159キロ）のツーシームを振りぬいた打球は、大きな放物線を描き、フェンス際のファンの手に当たった後、グラウンドに落ちた。この時点で、ホームラ