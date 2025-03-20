3月20日（現地時間19日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでデンバー・ナゲッツと対戦した。 ニコラ・ヨキッチとジャマール・マレーを欠くウェスタン・カンファレンス3位のナゲッツに対し、同4位のレイカーズもレブロン・ジェームズと八村が欠場。ジョーダン・グッドウィン、オースティン・リーブス、ル