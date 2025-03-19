米大リーグ・ドジャース山本由伸投手が2025年3月18日、MLB東京シリーズとして東京ドームで行われたメジャー開幕戦に出場した。Xでは、ある異変について心配の声が寄せられている。「山本由伸って首辺りあんなに肌荒れしてたっけ？」MLB東京シリーズはドジャースとシカゴ・カブスのメジャー開幕戦として15〜19日に東京ドームで開催。18日の試合でドジャースが、4対1で勝利した。先発した山本投手は勝利投手に輝いた。一方、試合風