KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」でミスタードーナツのギフトチケットがセットの期間限定データトッピングの提供を開始した。利用料金は300円/回。販売期間は5月12日9時30分まで。 期間中、ミスタードーナツのギフトチケット300円分とpovo2.0の0.3GBのデータトッピング（24時間）がセットで300円/回で購入できる。ミスタードーナツのギフ