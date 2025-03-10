º£·î2Æü¤Ëºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÂÐÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡¢µÒÀÊ¤Ç»öÁ°¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö´ú¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âà¾ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡ÖFC¥¯¥ë¥É¡×¡£Á°ÊÔµ­»ö¡Ø¡Ú¥¯¥ë¥É¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¼çÄ¥¤òÁ´ÉôÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡Û¡Ôºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦Âà¾ì¥È¥é¥Ö¥ë¡Õ¡Öµ­Ç°»£±Æ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ´ú¤ò·Ç¤²¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤ò´Þ¤à58¿Í¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼êÇÛ¡×¡ÄFC¥¯¥ë¥É´ÆÆÄ¤¬ÆÈÇò¡Ù¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢FC¥¯¥ë¥É¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¹­ÊóÃ´