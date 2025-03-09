¡ÎJ£²Âè£´Àá¡ÏÂçµÜ £²¡Ý£± »³¸ý¡¿£³·î£¸Æü¡¿NACK£µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï£³·î£¸Æü¡¢J£²Âè£´Àá¤Ç¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£50Ê¬¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢53Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢79Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¡¢£²¡Ý£±¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ç³«Ëë£´Ï¢¾¡¤À¡£Ä¾¶á¤Î£³Àá¡¦¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜÀï¤Ç¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç£´¡Ý£°¡£Âç¾¡¸å¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢µÕ¤ËÀï¤¤¤Ë¤¯¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Êµ­¼Ô¤Îµ¿Ìä¤ò¡¢»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ä¹ß·Å°