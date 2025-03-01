滋賀県警察本部滋賀県警彦根署は1日、同県彦根市の高校で女子生徒（18）をカッターナイフで切りつけたとして、殺人未遂の疑いで、同じ高校の男子生徒（18）＝同県近江八幡市＝を逮捕した。署によると「殺すつもりで切りつけた」と容疑を認めている。女子生徒は重傷だが命に別条はない。この日は卒業式があり、切られたのは終了後だったという。逮捕容疑は、1日午前11時30分ごろ、彦根市内の高校で女子生徒の首付近をカッターナ