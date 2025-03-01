タレント・辻希美さんと俳優・杉浦太陽さんの長女、希空さんが、2025年2月21日にYouTubeを更新。コーヒーと輸入食品販売店「KALDI（カルディ）」での「爆買い」を報告した。「太るものしか買ってないじゃん」希空さんは辻さんらとKALDIを訪れたという。「普通のスーパーでは売ってないようなものがたくさん売っていて、いろいろなものに惹かれてしまい、また爆買いをしてしまいました」として、購入品を紹介した。冷凍餃子や冷凍ク