¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥óDF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¡¢2°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¾¡¤ÁÅÀ13º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤­Äù¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè27Àá¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢MF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤ÈMF¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬N¡¦