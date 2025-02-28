日本はベスト4という結果に終わったU20アジアカップ2025。「U-20ワールドカップ出場」という一つの目標を達成した一方で、もう一つの目標だった「アジア制覇」は逃す結果となった。そんな今大会のU-20日本代表において、「特別なもの」を見せた5名のタレントを紹介する。市原吏音2005年7月7日生まれ（19歳）RB大宮アルディージャ所属今大会のU-20日本代表は「市原吏音のチーム」だった。2種登録された2023年、高校3年でトップチー