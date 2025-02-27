大人気コンテンツ『ポケットモンスター』の新情報を発表する番組『Pokemon Presents』（ポケモンプレゼンツ）が27日、ポケモン公式YouTubeチャンネルで配信された。Nintendo Switchとスマートフォン向けの新作ゲーム『Pokemon Champions』が発表された。ポケモンバトルにフォーカス当てたゲームとなる。【動画】バトルに特化！メガシンカも…公開された『Pokemon Champions』映像『Pokemon Champions』は、これまでの『ポケッ
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