大人気コンテンツ『ポケットモンスター』の新情報を発表する番組『Pokemon Presents』（ポケモンプレゼンツ）が27日、ポケモン公式YouTubeチャンネルで配信された。Nintendo Switchスマートフォン向けの新作ゲーム『Pokemon Champions』が発表された。ポケモンバトルにフォーカス当てたゲームとなる。【動画】バトルに特化！メガシンカも…公開された『Pokemon Champions』映像『Pokemon Champions』は、これまでの『ポケッ