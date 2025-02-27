衆院予算委で答弁する石破茂首相（写真：つのだよしお/アフロ）J-CASTニュース

石破首相が「切り取り」報道に苦言 東京新聞は「全文掲載」で反撃

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 高額療養費制度の問題をめぐり、特定の薬剤を挙げて答弁した石破首相
  • 発言を報じた東京新聞の記事について「切り取り」と指摘した
  • 東京新聞はウェブサイトに石破氏の答弁全文を公開し、「反撃」している
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