中小企業コンサルタントの不破聡と申します。大企業から中小企業まで幅広く経営支援を行った経験を活かし、「有名企業の知られざる一面」を掘り下げてお伝えしていきます。今回取り上げるのは、資生堂。2024年12月期の最終赤字が108億円となりました。日本やヨーロッパは堅調な一方、注力エリアである中国、米州が回復しきることができません。ヘアケアブランド「TSUBAKI」の売却も誤算が続いているように見えます。◆買収した