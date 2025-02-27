国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の研究開発事業である「AMEDロボット介護機器開発等推進事業」では、ロボット介護機器やIoT機器の開発などを推進する事業を紹介し、令和6年度の成果報告をおこなうイベントを2025年3月11日(火) 13時より開催する。場所は東京丸の内「コンファレンススクエア エムプラス」で参加定員は先着80名。オンラインでも配信される（Webex）。いずれも参加無料。参加申込みを受付中。介護テクノロ