徳島県によりますと、2月10日から16日までの一週間に、徳島県指定37の医療機関で確認された新型コロナウイルスの感染者は、前の週より20人多い243人でした。1医療機関当たりの平均は6.57人で、3週ぶりの増加となり、徳島県が独自に定めた注意喚起メッセージは「注意」が継続中です。一方、インフルエンザは、徳島県指定37の医療機関で前の週より35人少ない64人の感染が確認されました。1医療機関当たりの平均は1.73人で減少