公益財団法人JKA（競輪の統括組織）は20日、S級S班の競輪選手・北井佑季から禁止物質である蛋白同化男性化ステロイド薬「メタンジエノン」の代謝物が検出されたと発表した。北井はサッカー選手として2010年から2018年まで、FC町田ゼルビアや松本山雅FC、カターレ富山など複数クラブで活躍し、Jリーグ通算165試合に出場した。2019年にサッカー選手を引退した後は静岡県の日本競輪選手養成所に入所し、2021年に競輪選手としてデビュ