ロッテは20日、2025シーズンからチームキャプテンに就任した藤岡裕大内野手の着用ユニホームに入るキャプテンマークのデザインが決定したと発表した。藤岡自ら監修したキャプテンマークは、鋭い眼差しのカモメとキャプテンの「C」のシルエットを融合し表現したデザインとなっており、マークはユニホームの右袖部分に掲出される。キャプテンマークが入ったユニホームは開幕戦の3月28日（金）のソフトバンク戦（みずほPayPayドー