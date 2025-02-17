2月15日、「タイプロ」こと「timelesz project」の最終話がNetflixで配信され、新加入する5人が決定。同日、ファンクラブ会員向けに生配信も行ったのだが、その配信がファンの間で大きな物議を醸している。【写真】菊地風磨から“イケメンいじり”された新メンバーの原嘉孝オーディションは成功したが……2011年に佐藤勝利菊池風磨松島聡マリウス葉中島健人の5人で結成された『Sexy Zone（セクシーゾーン）』。2022年