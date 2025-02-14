現在は東海道・山陽・九州・西九州の各新幹線の各車両の最後尾の座席後ろやデッキに設けられている特大荷物置き場。3辺の合計が160〜250cmの場合、特大荷物に該当し、JR東海のホームページでは《車内に持ち込む場合は「特大荷物スペースつき座席」または「特大荷物コーナーつき座席」をご予約ください》と書かれている。だが、実際にはそのルールを無視して勝手に荷物を置く者が後を絶たない。しかも、その多くは訪日観光客