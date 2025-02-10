人気脚本家の北川悦吏子氏が、2月8日に更新したXで記した“意味深”投稿が波紋を呼んでいる。【写真】元女性アナを批判？物議を醸した北川悦吏子氏の投稿北川氏は《病を、感動の道具に使わないで。みんな、とても大変な思いをして生きています》と書き込んだ。これに対しコメント欄ではツッコミの声が相次いでいる。《それ使って売れたのに!?》《それあなたが言っちゃいます???私の中では病を道具にしてる代表格はあなたなんで