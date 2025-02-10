男子バスケットボールB3リーグの徳島ガンバロウズは9日と10日、アウェーで14位の山口パッツファイブと対戦しました。ここまで13位白のユニフォームガンバロウズは、おとといの試合、第3クオーターを終えて10点のリードを許します。第4クオーターではストックマンとヘイモンドが得点を重ね追い上げましたが逆転するまでには至らず結局84対89で敗れ7連敗順位も14位に後退しま