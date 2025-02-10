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日大卒の八嶋智人「早大卒」プロフィールの理由説明「学歴詐称みたいに」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 八嶋智人が8日の番組で、学生時代の「学歴詐称」について語った
  • 「俺が頼んだわけでもないのに俺のプロフィルが『早稲田卒』」と告白
  • 「俺が頼んだわけでもないのに俺のプロフィルが『早稲田卒』」と苦笑いした
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