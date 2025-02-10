NVIDIAは2025年3月17日〜21日に米国で開催する「GTC2025」において、米国現地時間2025年3月20日に量子コンピュータをテーマにした「Quantum Day」を開催することを発表した。初の試みとなる「Quantum Day」ではNVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang)氏が業界のリーダーたちを招き、量子コンピューティングの未来について語り、議論を予定している。●量子コンピューティングは大きな飛躍をもたらす量子コン