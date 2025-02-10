ロシアによる不法占拠が続く北方領土に関する話題がSNS上で大きな盛り上がりを見せている。【写真】本州と比べると…北方領土ってこんなに広大なんですきっかけになったのは「ちなみに北方領土ってみんなが思ってるよりマジで大きい本当に日本人はこれだけの国土を80年間も不法占領されているという自覚を持つべきだよ」とうったえる神奈川県在住の高校二年生、ゆめめさん（@Golden_Yumeme）の投稿。択捉・国後・色丹・歯舞から