横浜F・マリノスは10日、先月の宮崎キャンプで負傷したDFトーマス・デン（27）とDF埜口怜乃（18）の状態について発表した。新潟から新加入したオーストラリア代表のデンは左足関節靱帯（じんたい）損傷を診断され、全治4週間の見込み。ユース出身で今季からトップチームに昇格した埜口は右ハムストリングの肉離れで全治5カ月の見込みと発表した。