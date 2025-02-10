ドジャース大谷翔平投手（３０）の妻・真美子さんの久々の姿にネット騒然だ。大谷を９日（日本時間１０日）、キャンプを行うアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設に真美子夫人（２８）が愛犬のデコピンとともに訪れた。メジャーではキャンプ施設に家族や愛犬が来ることは珍しいことではないが、真美子夫人とデコピンは初訪問とみられる。現在、第１子妊娠中の真美子さんはこれまでサイドに流していた前髪をカット。額にお