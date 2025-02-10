「フジテレビ、潰れます！」【画像】元日に新ネタをおろしている爆笑問題「皆いなくなっちゃうからー！」2025年元日、フジテレビ系列で放送された『爆笑ヒットパレード』で、太田光漫才の開始早々、騒動渦中にある同局をいじると、ツッコミの田中（裕二）の制止を振り払い、「（フジサンケイグループ代表の）日枝、出てこい！」と続けスタジオを騒然とさせた。『日枝、出てこい！』は、やりすぎ？《「お願いだから『日枝さん』